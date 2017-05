L'ancien ministre grec Yanis Varoufakis signe une tribune anti-Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

L'idylle a tourné court. L''ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, qui avait soutenu Emmanuel Macron face au Front national, a publié samedi une tribune publiée dans le quotidien grec Journal des rédacteurs, sous le titre "Voila pourquoi, Emmanuel, nous serons contre toi". L'ancien ministre de gauche radicale y livre un réquisitoire en règle contre la politique de "dérégulation et d’austérité" prônée par Emmanuel Macron, qui va "simplement redistribuer la misère entre les travailleurs français".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres