L'ancien ministre Alain Devaquet est mort

L'ancien ministre de l'enseignement supérieur Alain Devaquet est décédé vendredi à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. L'annonce a été faite dimanche à l'AFP par sa compagne Claude-Annick Tissot.

Maire du 11e arrondissement de Paris de 1983 à 1995, il est surtout connu par son passage au gouvernement Jacques Chirac, où il était ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

Il avait dû démissionner de son poste de ministre délégué à la Recherche et à l'Enseignement supérieur du gouvernement Chirac suite à la mobilisation contre la "loi Devaquet", qui prévoyait d'augmenter les droits d'inscription et d'autoriser une sélection à l'université. Cette réforme avait été abandonnée après un large mouvement de contestation et la mort d'un étudiant, Malik Oussekine. Le 8 décembre 1986, Jacques Chirac avait annoncé qu’il retirait le projet de loi et qu’il acceptait la démission du ministre délégué à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Né le 4 octobre 1942 à Raon-l'Étape dans le département des Vosges, Alain Devaquet est décédé à l’hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, dans le Val-de-Marne.