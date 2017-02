Un ancien conseiller de Marine Le Pen dénonce "un système de corruption généralisé" au sein du FN

Le début des "affaires" pour Marine Le Pen ? Alors que la candidate FN a refusé de se rendre aux enquêteurs dans l'affaire d'emplois fictifs qui la concerne, un témoignage d'un ancien aide de camp sème un peu plus le doute. Gaël Nofri, ancien conseiller de Marine Le Pen pour la présidentielle 2012, et passé depuis chez Christian Estrosi, affirme avoir quitté le parti en raison du "système de corruption généralisé" qui serait en place au Front national.

"En septembre 2011, je signe un contrat de campagne avec Marine Le Pen, qui m'a proposé de travailler avec elle. En 2012, on me dit: 'il y a un problème, il faut passer sur un contrat avec le Parlement européen'. Je refuse", raconte-t-il à Mediapart et Marianne. "En mai 2012, mon contrat s'arrête. Je vais pour m'inscrire au chômage. On me dit que les cotisations n'ont pas été versées. Je me dispute alors avec Marine Le Pen. C'est là qu'on me dit que Nicolas Crochet", (expert-comptable du F) allait m'envoyer un contrat pour me régulariser.

J'attends, je gueule tout l'été."

Il poursuit : "En septembre, Crochet me donne le contrat, je vois que ce n'est pas un contrat de campagne mais de conseil dans son cabinet d'expertise comptable. J'assume, je signe après cinq mois sans salaire ni chômage" soulignant qu'il n'avait "jamais mis les pieds" dans ce cabinet.