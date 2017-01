L'ancien conseiller d'Arnaud Montebourg a été condamné pour pédopornographie

Selon un article du DailyMail posté le 3 janvier, Christophe Bejach, l'un des anciens conseillers d'Arnaud Montebourg à Bercy (lorsqu'il était ministre du Redressement productif), a été condamné par la justice britannique pour pédopornographie.

Les faits se seraient produits entre avril et juillet 2016. À l'époque, l'homme de 53 ans aurait tenté d'organiser une séance photo de "nus érotiques" avec 3 sœurs âgées de 8, 10 et 12 ans. Pour ce faire, il se serait même procuré de la lingerie pour enfants sur le site Amazon.

Il ignorait cependant, que la mère des trois fillettes, avec laquelle il était en contact, était en réalité membre de la brigade spécialisée dans la cybercriminalité. Elle travaillait sous couverture sur un site pornographique. Lors de leurs conversations, il lui avait notamment indiqué vouloir avoir des rapports sexuels avec la plus âgée des filles.

9 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 livres

En juillet, une perquisition a eu lieu chez lui. Christophe Bejach a admis les faits, mais a déclaré que la lingerie achetée était en réalité pour sa femme. Il a été jugé par le tribunal de Southwark Crown (Londres). D'après le DailyMail, malgré les réquisitions du procureur, Christophe Bejach, sans antécédents, a échappé à la prison ferme et écopé seulement de neuf mois de prison avec sursis pour possession d'images à caractère pédopornographique (60 clichés avaient été retrouvés chez lui) et intention d'organiser une infraction sexuelle sur des enfants. Entre autres, il a également dû verser 100 000 livres au tribunal et remettre son passeport aux autorités. Il a été placé sur la liste des délinquants sexuels pendant 10 ans. Selon un rapport d'expertise psychologique, Christophe Bejach se trouvait dans un état dépressif au moment des faits.

Arnaud Montebourg condamne

Suite à ces révélations, Arnaud Montebourg a déclaré au Lab que ces "actes répugnants" et "ignobles", "doivent être condamnés avec la plus grande fermeté."

De son côté, François Kalfon, directeur de campagne du candidat à la primaire à gauche, a aussi démenti auprès du Lab tout lien récent entre Christophe Bejach et l'ancien ministre du Redressements productif. Il a expliqué que Christophe Bejach a été conseiller technique à "l'imagination industrielle" jusqu'en janvier 2014. Depuis, il s'est reconverti en directeur général des actions européennes de la société d'investissement Monument Capital Group Holdings LLC. "Ma collaboration avec Arnaud Montebourg date d'un an et demi. À cette époque, il m'avait proposé d'être son futur directeur de campagne. J'étais donc en quelque sorte la tour de contrôle. Je n'ai jamais croisé ni entendu parler de Christophe Bejach.", a souligné François Kalfon.