Amiens : 29 blessés après l'effondrement d'une barrière dans le stade

La rencontre de la 8e journée de Ligue 1 entre Amiens et Lille a viré au chaos, ce samedi, lorsqu'à la 15e minute du match la barrière située au pied de la tribune visiteurs s'est écroulée sous le poids des spectateurs lillois, qui célébraient l'ouverture de score par leur équipe.

Le bilan fait état de 29 blessés - à l'abdomen, au thorax, au crâne... - dont cinq graves, évacués à l'hôpital. Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui a exprimé sa solidarité avec les victimes sur Twitter, le plan Novi (NOmbreuses VIctimes) a été déclenché.

Trois mineurs de 17, 16 et 14 ans font partie des victimes.

Une enquête en flagrance pour "blessures involontaires" a été ouverte sous l'autorité du parquet d'Amiens. Elle devra "déterminer pourquoi il y a eu cette rupture", a affirmé le procureur Alexandre de Bosschère.

Après avoir mis en cause le comportement des supporteurs lillois dès samedi, le président d'Amiens SC, Bernard Joannin, s'est excusé ce dimanche. "Effectivement, j'ai peut-être eu des paroles maladroites concernant les supporters lillois et je m'en excuse fortement à leur égard", déclare-t-il dans Le Courrier Picard. "Je voulais juste exprimer que leur joie pour célébrer ce but de façon légèrement excessive avait pu mettre en danger leur sécurité. Quand tu as 300 personnes qui effectuent une descente d'une quinzaine de marches pour arriver sur une barrière, c'est une pression de plus de 20 tonnes sur cette barrière. Ce sera à la commission d'enquête qui a été diligentée par le procureur de voir les véritables responsabilités".

Il précise qu'il "n'y a jamais eu de problèmes de barrières de sécurité. Les diverses commissions de sécurité qui ont inspecté le stade ont validé l'accueil du public. Nous le l'aurions évidemment pas accueilli sinon."