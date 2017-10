L'Américain Richard Thaler remporte le Nobel d'économie 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Possible visite de Macron en Russie en 2018, dit le Kremlin (Reuters)

En savoir plus

L'académie explique que ce professeur à l'université de Chicago a notamment théorisé le concept de compatibilité mentale" en expliquant comment les individus "simplifient la prise de décision en matière financière en créant des cases séparées dans leur tête, en se concentrant sur l’impact de chaque décision individuelle plutôt que sur l’effet global" ou encore "l'aversion de la dépossession" où il a expliqué "combien l'aversion aux pertes peut expliquer pourquoi les individus accordent une plus grande valeur à une chose s'ils la possèdent que s'ils ne la possèdent pas".

Des travaux qui ont démontré comment les limites de la rationalité et les préférences sociales "affectent systématiquement les décisions individuelles et les orientations des marchés", a expliqué le secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède Göran Hansson qui décerne le Nobel.

Le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi 9 octobre à l'Américain Richard Thaler. Ce professeur à l'université de Chicago a été primé pour ses travaux sur l'influence qu'exerce les caractéristiques humaines sur les décisions des consommateurs et des investisseurs.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres