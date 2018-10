L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley démissionne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Opel va abandonner les modèles ADAM et Cascada, privilégie les SUV 09/10/2018 - 17h33

Prix Sakharov: le cinéaste Sentsov, le militant marocain Zefzafi et des ONG finalistes

La liquidité des banques italiennes surveillée, pas de cause d'alarme

Couple homosexuel agressé à Paris : un homme condamné à un an de prison

Prix Sakharov: le cinéaste Sentsov, le militant marocain Zefzafi et des ONG finalistes

Agression homophobe à Paris : un homme condamné à un an de prison

En savoir plus

Pressentie comme une potentielle candidate en 2020, elle a nié et affirmé que travailler à ce poste fut pour elle "l'honneur d'une vie". L'ancien gouverneur de Caroline du Sud et première personnalité nommée dans l'administration Trump a considéré qu'il était temps pour elle "de prendre une pose". Elle n'a pas évoqué son avenir.

Personnalité importante dans l'équipe Trump, Nikki Haley avait marqué par une certaine indépendance pendant la campagne et depuis le début du mandat, notamment sur le dossier russe où elle s'était opposée au rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis d'Amérique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres