L'ambassade américaine à Jérusalem ouvrira avant la fin de l'année 2019

L'annonce a été faite ce lundi par le vice-président américain devant le parlement israélien : l’ambassade américaine en Israël ouvrira à Jérusalem avant la fin de l'année 2019. "En reconnaissant enfin Jérusalem comme la capitale d’Israël, les Etats-Unis ont choisi de préférer les faits à la fiction – et ces faits sont la seule fondation possible à une paix juste et durable" a indiqué Mike Pence, qui a aussi demandé aux dirigeants palestiniens de revenir à la table des négociations.

En visite dans la région pour plusieurs jours, le vice-président des Etats-Unis est "boudé" par les responsables politiques palestiniens, comme le rapporte RFI. La décision, début décembre, de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël avait suscité une vague de colère du côté palestinien et la réprobation de la communauté internationale.

Toujours ce lundi, Mahmoud Abbas a de son côté plaidé pour que les États membres de l'UE reconnaissent "rapidement" la Palestine comme un État indépendant.

Le président palestinien a estimé qu'il n'y avait pas de "contradiction" avec "une reprise des négociations" de paix avec Israël.