L'ambassade américaine d'Ankara, a été la cible d'une attaque très tôt ce matin. Il s'agirait d'une attaque par balles. Seule une vitre d'un des postes de sécurité a été endommagée et aucune victime n'est à déplorer rapporte CNN Turk.

Les coups de feux auraient été entendus a 2h du matin. En fin de matinée, la police locale était toujours à la recherche des assaillants. Jusqu'à maintenant, leur identité demeure inconnue. Cette attaque intervient alors que les tensions en Washington et Ankara ne cessent de s'accroître. Alors que le gouvernement turc refuse de libérer le pasteur américain qu'il accuse de terrorisme ; Donald Trump a annoncé, plus tôt dans le mois, qu'il allait toublé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium turc importé aux Etats-Unis.