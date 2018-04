Amazon souhaite construire et commercialiser des robots domestiques à l'horizon 2019

La firme américaine de Jeff Bezos aurait un plan top-secret pour construire un robot domestique, selon des informations de la rédaction de Bloomberg. Ces modèles seraient capables de naviguer de manière autonome entre les différentes pièces de la maison grâce à une technologie de vision par ordinateur. L'entreprise espère pouvoir commencer à tester des prototypes automatisés dans le courant de l'année 2018. Amazon vient également de publier de nombreuses annonces d'emplois liées à la construction et au développement de ces robots ces derniers mois.

Cette révolution technologique est supervisée par Gregg Zehr, l'homme à la tête du Lab126 d'Amazon, la division de recherche et développement de l'entreprise.

Cette entité est basée à Sunnyvale en Californie. Les enceintes intelligentes Echo, les tablettes Kindle sont par exemple des projets déjà issus du Lab126.

Ces robots autonomes, estampillés Amazon, pourraient fonctionner comme des Echo ambulants ou une version mobile d'Alexa. Ils pourraient suivre les propriétaires et répondre à leurs demandes.

Le projet de robot autonome dispose du nom de code "Vesta". Ce nom est une référence directe à la déesse romaine de la Terre, du foyer et de la famille. Vesta est en chantier depuis de nombreuses années en réalité.

Les robots seront implantés dans un premier temps au domicile des employés avant la fin de l'année. Les consommateurs pourraient avoir accès à ces objets révolutionnaires dès le début de l'année 2019. Le calendrier de commercialisation et de distribution est susceptible d'évoluer.

Les tâches exactes que pourront accomplir le robot ne sont pas encore connues. Ces objets à la pointe de la technologie seraient équipés de caméras perfectionnées et de logiciels de vision par ordinateur. Ces robots pourraient se déplacer dans les habitations à la manière des véhicules autonomes. Le projet Vesta est différent des robots construits par la division Amazon Robotics en Allemagne et au Massachussetts.

Le développement de robots domestiques agite le secteur des technologies depuis des décennies. Amazon pourrait donc franchir une étape importante avec le projet Vesta. D'autres compagnies comme Sony et LG s'intéressent à ce sujet avec les modèles Aibo et Cloi.

Des progrès majeurs dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'activation par la voix, dans les caméras et les technologies de vision par ordinateur ont rendu possible ce projet d'Amazon qui est sur le point de mettre sur le marché un robot autonome enfin crédible. Le prix de cet objet révolutionnaire pourrait d'ailleurs être plus accessible et avantageux pour les abonnés au service Prime d'Amazon.

Amazon pourrait donc bien révolutionner le monde de la robotique avec le projet Vesta dans les mois ou les années à venir.