Amazon a breveté un bracelet électronique pour traquer ses salariés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Affaire Fiona : le procès encore renvoyé… à cause d’un apéritif ? – Le Dauphiné Libéré

Des rebelles abattent un avion russe et capturent son pilote

Des rebelles abattent un avion russe et capturent son pilote

Affaire Fiona : le procès renvoyé... à cause d'un apéritif ?

Rugby / Six Nations : France - Irlande, le match en direct

En savoir plus

L'entreprise, elle, se défend en explique que "la spéculation à propos de ce brevet est erronée". "Chaque jour, dans n'importe quelle entreprise dans le monde, les employés se servent de scanners à main pour faire l'inventaire et préparer les commandes", a réagi une porte-parole d'Amazon . "Placer ces équipements plutôt sur le poignet des employés leur permettrait d'avoir les mains libres et ne pas avoir les yeux rivés sur des écrans".

Il a plusieurs atouts, décrits dans les documents officiels du brevet. Premièrement, ce système de "traçage des mouvements des mains d'un employé pourrait être utilisé pour surveiller la réalisation de tâches assignées" comme l'inventaire et la préparation des commandes, révèle le site spécialisé Geekwire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres