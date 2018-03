Alstom : Le Maire confirme la commande de 100 TGV du futur

Les salariés d'Alstom peuvent souffler. Décidée en 2016, alors que l'entreprise était au plus mal, la commande des 100 TVG du futur a été confirmée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "Cette commande doit passer devant le conseil d'administration de SNCF Mobilités dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, soit fin avril, soit en juin, en tout état de cause la décision est prise", a-t-il précisé lors d'un point presse. "Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le site de Belfort et pour le site de la Rochelle.

Je pense que c'est important d'entendre que cette nouvelle-là est confirmée".

Le ministre s'exprimait lors du premier comité de suivi de la fusion entre Alstom et Siemens. Les deux entreprises doivent fusionner pour donner naissance au numéro deux mondial du matériel ferroviaire roulant. En octobre dernier, Bruno Le Maire assurait "qu'aucun site d'Alstom ne fermera en France" et "qu'aucun emploi ne sera supprimé en France."