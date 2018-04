Alpes suisses : quatre randonneurs décèdent à cause du mauvais temps

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Qualité des aliments dans l'UE : bientôt des tests pour réconcilier Est et Ouest

En savoir plus

L'alerte a été donnée tôt lundi matin par le gardien de la cabane des Vignettes. Les randonneurs devaient rejoindre ce gîte dimanche. Sept hélicoptères transportant plusieurs médecins et des guides sauveteurs ont retrouvé les randonneurs. Plusieurs étaient en état d'hypothermie. Une personne était déjà morte malheureusement, probablement à la suite d'une chute.

Les victimes étaient au cœur de deux groupes de quatorze randonneurs de différentes nationalités. Des italiens, des allemands et des français composaient le groupe. Ils effectuaient une excursion dans le secteur du Pigne d'Arolla (situé à 3 796 mètres) lorsqu'ils ont été surpris par une tempête.

Un nouveau drame s'est déroulé dans les massifs alpins. Quatre randonneurs sont morts dans les Alpes suisses et cinq autres ont été hospitalisés dans un état grave. Ces alpinistes ont été contraints de passer la nuit de dimanche à lundi à plus de 3 200 mètres d'altitude, selon des informations de la police du canton du Valais (sud).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres