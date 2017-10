Alors qu'il était en pleine primaire LR, François Fillon a touché 20.000 euros par mois avec sa société

Qu'il pleuve ou qu'il vente, l'entreprise Fillon tourne à plein régime. Grâce à sa société de conseil 2F Conseil, l'ancien candidat des Républicains pour l'élection présidentielle de 2017 a a gagné plus de 20.000 euros mensuels en 2016… alors qu'il était en pleine campagne. L'information a été révélée par La Lettre A, qui a eu accès aux comptes de la SARL. Selon le site, l'ex-Premier ministre a touché 240.788 euros sur toute l'année et ces revenus ont même augmenté de 8% entre 2015 et 2016.

D'après Marianne, ces informations laissent songeur.

"Quand le député de Paris a-t-il pu trouver le temps d'exercer ces prestations de conseil ?", interroge l'hebdomadaire, qui note que le candidat effectué une véritable campagne de terrain pour la primaire de la droite (64 meetings entre mars et novembre, auquel il faut ajouter un livre, "Vaincre le totalitarisme islamique", plus les débats, les interviews, et son mandat de député...

L'hebdo estime qu'avec ces indemnités de frais de mandat, François Fillon touchait plus de 30.000 euros par mois. Malgré cette rémunération, François Fillon n'est pas parvenu à régler ses derniers impôts seul. "Fin 2016, il a bénéficié d’un prêt de 30.000 euros de sa fille pour régler sa dette fiscale à l’État", rappelle Marianne.