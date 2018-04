Alors, ibuprofène, aspirine ou paracétamol ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Si le paracétamol n'est pas efficace, c'est vers l'ibuprofène qu'il faut se tourner. Les risques dans son cas sont ceux de troubles digestifs, voire d'ulcère en cas d'aggravation. Il faut donc le consommer lors d'un repas, et limiter la dose à 200 mg. Les marques recommandées sont Antarène, Advil, Nurofen et Spedifen.

Et toutes les marques ne sont pas identiques. Le mensuel conseille l'emploi des Doliprane et Dafalgan.

Selon l'enquête, le paracétamol a le meilleur rapport bénéfice obtenu/risque encouru. Évidemment, le paracétamol se consomme avec modération, rappelle malgré tout l'étude, conseillant 3 grammes maximum par jour et déconseillant très fortement sa consommation avec de l'alcool.

Le mensuel 60 millions de consommateurs s'est penché sur les bienfaits des antalgiques (ou analgésiques), ces médicaments qu'on peut s'acheter sans prescription et qui permettent de lutter contre nos douleurs physiques du quotidien. Des trois grandes familles d'analgésiques – ibuprofène, aspirine et paracétamol – c'est cette dernière qui a les faveurs de l'enquête.

