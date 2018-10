Allocution : Emmanuel Macron affirme vouloir maintenir le cap mais change de style

Le Président de la République a diffusé sur les principales chaînes un message destiné aux Français. L'allucution est pré-enregistrée, au soir d'une journée marquée par un remaniement ministériel remarqué et commenté. Au moment de la diffusion, le Président est en fait à l'inauguration d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe.

L'allocution aura duré environ 13 minutes, et dénote par rapport aux autres interventions. Et ce dès le départ : une caméra montre le président assis devant une table, dos à une fenêtre de l'Elysée avec à sa gauche, accroché sur un mur, un tableau aux couleurs de la Nation. Sur celui-ci, on distingue la devise "Liberté, Egalité, Fraternité". Un effet de zoom recentre rapidement l'image sur le Président qui a déjà commencé à parler, mais le recentrage ne se fait pas totalement, de sorte qu'il est légèrement décalé sur la droite.