"Vous allez passer pour un traître. Vous allez être lâché par tout le monde" : quand Alain Juppé déconseille à Edouard Philippe d’accepter le poste de Premier ministre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Afghanistan: le siège de la télévision publique attaqué dans l'est Afghanistan: le siège de la TV publique attaqué dans l'est

Pas de métros entre Simonis et Houba-Brugmann à cause d’un accident de personne

"Vous allez passer pour un traître. Vous allez être lâché par tout le monde", l'aurait-il prévenu dimanche soir par téléphone, selon des informations du Canard enchainé. Et le maire de Bordeaux de poursuivre : "Je pourrai vous soutenir individuellement mais pas politiquement." Alain Juppé sait pourtant que la promesse de devenir chef du gouvernement est plus que tentante. Il aurait donc rajouté : "Je sais que Matignon ne se refuse pas, mais n'y allez pas. Prenez un gros ministère, comme la Défense".

C’est une curieuse revanche pour Alain Juppé. Lui qui fut un temps l’immense favori pour de la primaire de la droite et du centre, et donc en bonne place pour s’installer à l‘Elysée, a vu ses rêves de victoires se fracasser contre la candidature de François Fillon. Pourtant, un de ses proches, Edouard Philippe, est devenu Premier ministre. Mais contre l’avis de son mentor qui lui aurait recommandé de refuser ce poste bien convoité.

