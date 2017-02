"Allez encore un effort : écoute le répondeur" : quand Mélenchon encourage Jadot

Yannick Jadot et Benoît Hamon tentent de discuter entre eux et ils aimeraient bien que Jean-Luc Mélenchon se joignent à eux. Ce dernier se fait désirer et semble-t-il ne répond pas aux appels du candidat d'Europe Ecologie-Les Verts. Ce jeudi 8 février, à l'occasion d'une conférence de presse. Il a déclaré : "J'ai appelé Jean-Luc Mélenchon. Je suis tombé sur son répondeur. Il ne m'a jamais rappelé." Un silence pris pour un refus.

Cependant, le candidat de la France insoumise a expliqué le pourquoi du comment. Sur Twitter, il indiqué qu'il n'avait jamais eu le moindre message de la part de Yannick Jadot.

S'adressant au vainqueur de la primaire EELV, il a écrit : "Mon répondeur dit : 'pas de message oral. Que des SMS.' Allez, encore un effort : écoute le répondeur."

.@yjadot, mon répondeur dit : «pas de message oral. Que des SMS.» Allez, encore un effort : écoute le répondeur. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 9 février 2017

Reste à savoir si la prochaine fois, ils réussiront à s'avoir au téléphone. Dans le cas contraire, ils devront continuer à communiquer via les réseaux sociaux ou médias interposés.