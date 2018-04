Allemagne : une voiture lancée dans la foule fait quatre morts à Münster

C'est sur la place Kiepenkerl, en plein cœur de Münster, au nord-ouest de l'Allemagne, que les faits ont eu lieu : ce samedi 7 avril, un homme a foncé à toute vitesse à bord d'un véhicule sur une terrasse de l'un des restaurants les plus touristiques de la ville. Il s'est ensuite suicidé. On déplore au moins quatre morts et une trentaine de blessés, dont six dans un état grave, indique Europe 1.

Cette attaque est considérée par les autorités allemandes comme étant un attentat, selon le journal Der Spiegel.

Toutefois, la police n'a pas encore confirmé le caractère terroriste de l'événement et incite à la prudence sur les réseaux sociaux, en ces termes : "pas de spéculations". Le quartier a été bouclé et un sac retrouvé dans le véhicule est sujet à des expertises afin de déterminer s'il contient des explosifs.