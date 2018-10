L'Allemagne va faciliter l'immigration pour contrer la pénurie de main d'oeuvre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Londres traitera les Européens comme les autres immigrés après le Brexit (May)

Cameroun: Ahmad Ahmad et Samuel Eto'o sont à Yaoundé

En savoir plus

Même Hoorst Seehofer, actuel ministre de l'Intérieur, pourtant très critique vis-à-vis de la politique migratoire menée par Angela Merkel a déclaré : "Nous avons besoin de travailleurs de pays tiers". Et pour cause, même si le document présenté mardi explique clairement que : "la forte croissance économique de ces dernières années" a été atteinte grâce à "l'immigration en provenance des Etats membres" de l'Union européenne, ce dernier "est actuellement en baisse", ce qui menace donc directement la croissance Outre-Rhin.

Les demandeurs d'emploi extérieurs à l'Union européenne pourront donc prétendre à un permis de séjour de six mois (renouvelé s'ils trouvent un emploi), particulièrement ceux travaillant dans des secteurs qui ont du mal à recruter comme l'informatique, les mathématique sou la cuisine.

L'accord ne vaudrait que pour la main d'œuvre qualifiée assurent les sociaux-démocrates et les conservateurs. "Nous ne voulons pas d'une immigration de personnes non qualifiées venant de pays tiers" ont-ils expliqué pendant la présentation sommaire de l'accord ce mardi.

Les partis de la coalition au pouvoir en Allemagne sont tombés d'accord. Pour palier au manque de main d'œuvre qualifiée, le pays va légiférer afin de faciliter l'immigration. Une question délicate en Allemagne qui a été réglée cette nuit par un accord entre la CDU, la CSU et le SPD qui sont parvenu à un accord dans un contexte tendu marqué par une percée de l'extrême droite allemande.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres