Allemagne : les services de renseignement auraient espionné des médias étrangers

De son côté, le BND n'a pas réagi à ces accusations. En avril 2015, le journal Süddeutsche Zeitung révélait déjà que les renseignements allemands avait espionné et transmis à la NSA des informations sur des entreprises de défense européennes.

"Nous sommes déçus d’apprendre ces allégations", a réagi auprès de l'AFP une porte-parole de la BBC. "Nos journalistes devraient être en situation d’agir librement et en sécurité, avec une protection totale de leurs sources.

Tandis que Donald Trump refuse des médias lors d'un point presse, le magazine allemand Spiegel affirme que les services de renseignements allemands, le BND, ont espionné pendant "des années" plusieurs médias étrangers dont la BBC, le New York Times et l’agence de presse Reuters. Depuis 1999, "au moins cinquante numéros de téléphone, de fax ou d’adresses électroniques" ont été mis sur écoute.

