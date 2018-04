Allemagne : le principal prix musical supprimé suite à un scandale d'antisémitisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je vais t'égorger": six mois de prison avec sursis pour Jawad Bendaoud

16h00 Disney soigne les fans de Star Wars à la CinemaCon et revisite ses classiques AFP

Carrefour : accords sur le plan social et le plan de départs volontaires

Cette décision intervient alors qu'une vive polémique continue d'enfler outre-Rhin. Il y a deux semaines, les ECHOs ont remis un prix dans la catégorie hip-hop à deux rappeurs, Kollegah et Farid Ban. Problème : les deux hommes sont accusés d'écrire des textes antisémites. Dans leur dernier album qui répond au doux nom de "Jung, brutal, gutaussehend 3" (« Jeune, brutal, beau gosse 3 »), une des chansons parle de "mon corps plus dessiné que ceux des prisonniers d’Auschwitz", tandis qu’une autre appelle à "commettre à nouveau un Holocauste".

Clap de fin pour les "ECHOs". L'organisateur du principal prix de musique en Allemagne - équivalent des Victoires de la musique en France - a annoncé mercredi que cet évènement n'aura plus lieu. "On ne veut pas que ce prix de la musique puisse être considéré comme une plateforme pour l'antisémitisme, le mépris des femmes, l'homophobie ou la banalisation de la violence", a expliqué la Fédération de l'industrie musicale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres