Allemagne : négociations entre conservateurs et sociaux-démocrates pour une "grande coalition"

Plus de trois mois après les élections législatives en Allemagne, le pays n'a toujours pas de gouvernement. La tentative de former une coalition avec les libéraux (FDP) et les Verts ayant échoué, les conservateurs (CDU-CSU) d'Angela Merkel se tournent donc vers les sociaux-démocrates (SPD) pour un nouveau cycle de consultations.

Les discussions promettent d'être tendues, notamment sur la politique migratoire, puisque la CSU réclame un net durcissement sur ce domaine, alors que le SPD demande au contraire un assouplissement sur le regroupement familial.

Alors qu'une majorité des Allemands restent sceptiques à l'idée d'une poursuite d'une coalition déjà en place à deux reprises au cours des douze années de pouvoir d'Angela Merkel, un nouvel échec de négociations ne laisserait à Angela Merkel que des possibilités politiquement risquées : la mise en place d’un gouvernement minoritaire, une expérience jamais tentée en Allemagne, ou de la tenue de nouvelles élections.

Angela Merkel a promis lors de son allocution de fin d'année d'oeuvrer à la formation "rapide d'un gouvernement stable". Dans le meilleur des cas, elle ne devrait toutefois intervenir que vers la fin mars.

Après les premières consultations, le SPD doit encore obtenir, lors d'un congrès extraordinaire le 21 janvier, le feu vert de ses militants pour finaliser une coalition. Or, beaucoup sont opposés à une nouvelle coalition et estiment que, laminés lors des précédentes législatives, ils devraient retourner un temps dans l'opposition.