Allemagne : des milliers de combattants talibans parmi les réfugiés

Toujours sur le sujet des réfugiés, l'hebdomadaire Die Zeit explique ce dimanche que la criminalité a baissé en Allemagne entre 2007 et 2015, mais qu'elle est repartie à la hausse depuis 2015 dans la plupart des régions du pays. Le magazine l'affirme : "Sans les délits commis par des suspects migrants, la délinquance violente aurait poursuivi sa baisse en 2016, ou du moins n’aurait pas augmenté." Les chiffres publiées par le magazine montrent que si les migrants représentent entre 0,5 et 2,5% de la population des Länder, jusqu'à 10% des délits leur sont imputable.

Der Spiegel ajoute que 70 Afghans sont actuellement sous le coup d'une enquête fédérale, dont six sont actuellement en détention préventive. D'autres doivent comparaître la semaine prochaine devant la justice à Berlin et Coblence, poursuit le magazine.

C'est le magazine Der Spiegel qui dévoile l'information, ce samedi. "Le Bureau fédéral allemand pour les migrations et les réfugiés (Bamf) a rapporté aux autorités allemandes de sécurité, qu'à ce jour, un nombre à quatre chiffres de personnes ont déclaré, lors de leurs entretiens avec les autorités, déclaré avoir été en contact avec le groupe islamiste radical en Afghanistan voir s'être battus pour eux", écrit le magazine.

