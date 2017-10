Allemagne : Merkel se déclare favorable à la "coalition Jamaïque"

Pour la première fois depuis els élections du 24 septembre, Angela Merkel s'est prononcée pour une coalition entre son parti CDU, le Parti libéral démocrate (FDP) et Les Verts. Une alliance inédite, qualifiée de "jamaïcaine" en raison des couleurs des partis qui rappellent celle du drapeau jamaïcain.

Cette coalition improbable est le résultat du score insuffisant du parti de Merkel, contraint de gouverner par alliances. Hors, le SPD, allié traditionnel, s'est déclaré hostile à une nouvelle coalition. La seule alliance possible serait donc celle avec les libéraux et les Verts mais c'est aussi la plus compliquée tant ces deux partis divergent sur de nombreuses questions. La semaine prochaine sera donc le top départ pour une série de négociations, afin de permettre la constitution d'un nouveau gouvernement.