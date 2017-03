Allemagne : Martin Schulz prend la tête du SPD

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle: Macron et Le Pen au coude à coude, Hamon décroche, selon un sondage

Hand: Thierry Omeyer et Daniel Narcisse prennent leur retraite internationale, selon France 2

Top 14: La Rochelle et Clermont creusent l'écart, la fusion abandonnée

Attaque d'Orly - Le frère et le cousin de l'assaillant relâchés

Angela Merkel est-elle en danger ? Les attaques terroristes et les positions de la chancelière sur les migrants l'ont considérablement affaibli dans l'opinion, les sondages actuels la plaçant au coude-à-coude avec Martin Schulz, chose impensable, il y a encore quelques mois.

Le temps de l'alternance est-il arrivé en Allemagne ? En élisant l'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, comme candidat du parti social-démocrate (SPD), la gauche se donne toutes les chances. Alors que sa nomination était attendu avec un score très large, autour de 90%, il a finalement obtenu 100% des voix, une première dans l'histoire du parti. "A partir de maintenant, le combat commence pour devenir le premier parti et conquérir la chancellerie", a-t-il déclaré ce dimanche.

