Allemagne : "L'islam ne fait pas partie de l’Allemagne !" déclare le ministre de l'Intérieur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La France battue au pays de Galles en clôture du Tournoi des six nations 14-13

Christian Benteke et Crystal Palace s'imposent à Huddersfield chez Laurent Depoitre

La France battue au pays de Galles en clôture du Tournoi des six nations 14-13

En savoir plus

Visiblement, Angela Merkel n'est pas au bout de ses peines. A peine a-t-elle été réélue chancelière qu'une première polémique touche le gouvernement, nommé il y a deux jours. Dans Bild, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer s'est distingué par une sortie qui lui a valu un premier recadrage. "L'islam n'appartient pas à l'Allemagne" déclare-t-il. "L'Allemagne est marquée par le christianisme. Le dimanche chômé, les jours fériés chrétiens et les rituels comme Pâques, la Pentecôte ou Noël en font partie."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres