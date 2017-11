Allemagne : en route vers la reconnaissance juridique du troisième sexe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mailly et Martinez ne défileront pas ensemble le 16 novembre

Entre prudence et prises de bénéfices, la Bourse de Paris finit dans le rouge

Retraites complémentaires : syndicats et patronat précisent la fusion Agirc-Arrco

Trump et l'Arabie saoudite, un soutien total mais risqué

A bas les téléphones et les photos pendant la messe, demande le pape François

Avec le soutien d'associations de soutien au troisième sexe; cette personne s'était alors tournée vers la plus haute autorité du pays. C'est désormais aux députés de trancher. S'ils acceptent de voter une loi reconnaissant juridiquement le troisième sexe, cela sera une première en Europe.

La personne pouvant au cours de sa vie faire un choix entre masculin et féminin. La Cour fédérale de justice en 2016 avait refusé d'aller plus loin que cette option en refusant de reconnaitre l'existence juridique d'un troisième sexe, rejetant alors la demande d'une personne enregistrée avec le sexe féminin.

Depuis 2013 en Allemagne, il était possible de ne pas renseigner la case relative au sexe, la laissant vide.

La plus haute juridiction allemande a laissé à la Chambre des députés jusqu'au 31 décembre 2018 pour voter une loi allant dans ce sens. Les parlementaires sont donc invité à rajouter dans les documents de naissance une "désignation positive du sexe" comme "inter" ou "divers".

