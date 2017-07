Allemagne : deux morts dans une fusillade dans une discothèque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Deux bombardiers US dans le ciel nord-coréen

40e édition de Jazz in Marciac: la gloire est dans le pré

Deux bombardiers US dans le ciel nord-coréen

Voici le pont suspendu le plus long du monde, inauguré ce week-end

"Les motivations de cet homme qui a agi vraisemblablement seul ne sont pas connues pour le moment", a souligné la police, qui a écarté la piste terroriste. "On ne part pas du principe qu'il s'agit d'un acte de violence terroriste", a déclaré Fritz Bezikofer, porte-parole de la police, à la chaîne de télévision n-tv. Les faits pourraient être liés à une "affaire sentimentale", selon la police.

Il a ensuite blessé un policier à l'extérieur, dont les jours ne sont pas en danger. L'auteur de la fusillade "a été peu après touché en quittant les lieux lors d'un échange de tirs avec la police et il est décédé de ses blessures à l'hôpital", ont annoncé les forces de l'ordre.

Au lendemain de l'attaque islamiste survenue samedi à Hambourg, dans laquelle un Emirati a tué un homme au couteau dans un supermarché, un Irakien de 34 ans a ouvert le feu dans une discothèque de Constance, dans le sud de l'Allemagne, tuant une personne et en blessant trois autres grièvement.

