L'Allemagne connaît une flambée de violence depuis qu'elle accueille des réfugiés... en raison des agressions contre ces derniers

Selon les autorités allemandes, 10 réfugiés en moyenne ont été agressés chaque jour l'année dernière dans le pays, soit un total approximatif de 3 500 attaques contre des personnes ou des structures d'hébergement sur l'ensemble de l'année 2016.

Dans le détail, ces agressions ont fait 560 blessés dont 43 enfants, a souligné le ministère dans une lettre de réponse adressée à un parlementaire.

D'après les chiffres officiels de la police, 2 545 attaques ont visé en 2016 des personnes réfugiées, et 988 ont ciblé des structures d’hébergement pour réfugiés et demandeurs d’asile, surtout par des incendies criminels.

"Les personnes qui ont fui leur pays et demandent protection à l’Allemagne ont le droit d’espérer un abri sûr", commente le gouvernement allemand, qui "condamne fermement" ces violences.

En 2015, au moment le plus critique de la crise des migrants en Europe, l’Allemagne a accueilli 890 000 demandeurs d’asile. Ce nombre a enregistré une forte diminution en 2016, avec un total de 280 000 nouveaux demandeurs d’asile. Un baisse qui s'explique notamment par la fermeture de la "route des Balkans" et la signature d’un accord entre l’UE et la Turquie au mois de mars.