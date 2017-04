Allemagne : le bus de l'équipe de football de Dortmund visé par une explosion avant le match contre Monaco

Mise à jour 21h43

Le bus qui transportait les joueurs de l'équipe du Borussia Dortmund avant leur quart de finale de Ligue des champions contre l'AS Monaco a été visé par des explosifs ce mardi soir.

La police allemande évoque une attaque ciblée, nécessitant une préparation minutieuse.

Au micro de la chaîne SFR Sports, le joueur gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, explique qu'une bombe a certainement été posée sur le bus qui transportait l'équipe.

Trois explosions près du bus du Borussia Dortmund sont venus perturber l'avant-match entre le club allemand et l'AS Monaco, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Le bus qui transportait les joueurs allemands a été touché peu après 19 heures au moment de quitter l'hôtel en direction du stade Signal Iduna Park, à Dortmund. Un porte-parole des autorités allemandes évoque "trois charges explosives" déclenchées quand le bus s'est mis en route. La police et le club ont confirmé l'explosion et annoncé qu'une personne a été blessée.

D'après le média allemand Bild, il s'agit du joueur espagnol Marc Bartra, qui serait touché au bras. Plusieurs médias espagnols confirment cette information.

Selon un porte-parole de la police allemande, ces charges avaient été placées sur la route. Il a précisé que des vitres du bus avaient volé en éclat. Aucune indication n'a été donnée sur l'origine de ces explosions.

Le match a été reporté au mercredi 12 avril.

Plus d'informations à venir ...