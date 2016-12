Allemagne : arrestation de deux frères, suspectés de préparer un nouvel attentat

Allemagne est en alerte rouge. Trois jours après l'attaque sur le marché de Noël de Berlin, c'est cette fois un centre commercial de l'ouest du pays, près de Cologne, qui aurait été la cible d'une tentative d'attentat. Deux frères, originaires du Kosovo, ont été interpelés dans la nuit de jeudi à vendredi par la police.

Agés de 28 et 31 ans, ils auraient projeté d'attaquer le centre commercial d'Oberhausen. Prévenue par les services de renseignement, la police a investi le lieu, jeudi soir, "pour des raisons de sécurité" mais sans donner alors plus de détails, le but étant avant tout de dissuader toute attaque.