Allemagne : arrestation de deux djihadistes syriens présumés

Le parquet fédéral allemand a fait savoir que deux djihadistes syriens présumés, dont l'un est soupçonné d'avoir commis un "crime de guerre" en égorgeant un soldat de l'armée syrienne fait prisonnier, ont été interpellés mardi 9 mai.

Ces deux individus, Mousa H. A., 23 ans, et Abdulmalk A., 30 ans, ont été arrêtés respectivement dans l'Etat régional de Saxe-Anhalt (est) et à Berlin, explique le parquet compétent dans les affaires de terrorisme dans son communiqué.

Ils sont suspectés d'avoir rejoint en 2012 des unités combattantes du groupe djihadiste Fateh al-Cham.

>>>> À lire aussi : Attaque terroriste de Londres: France, Allemagne, ou Royaume-Uni, pourquoi la remise en question des modèles d’intégration, de laïcité, ou de politique étrangère, n’a plus de sens face à l’uniformité des attaques

D'après les autorités allemandes, Mousa H. A. a pris part à des combats contre les troupes du président syrien Bachar al-Assad tandis que Abdulmalk A., qui avait des fonctions de commandement au sein de l'ex-Front al-Nosra, a pris notamment part à la prise de Tabqa (nord).

En 2013, Abdulmalk A. a forcé un tireur d'élite de l'armée syrienne capturé à creuser sa propre tombe, avant de l'égorger, d'après le parquet fédéral.

Quelques mois plus tard, le même Abdulmalk a rallié le groupe djihadiste Etat islamique et était pour l'EI un administrateur du barrage hydro-électrique de Tabqa, situé sur l'Euphrate, le plus grand de Syrie.