Allemagne : Angela Merkel officiellement réélue comme chancelière

L'Allemagne repart pour un tour. Après des élections législatives, en septembre dernier, marquées par l'essor de l'extrême-droite et un repli des partis traditionnels, Angela Merkel est officiellement réélue en tant que chancelière. Au Bundestag, le parlement allemand, elle a ainsi obtenu 364 voix sur 692, par vote par bulletins secrets. C'est donc la fin d'une crise politique qui aura duré 6 mois, soit le délai le plus important pour former un gouvernement, depuis 1949.

Un poste qu'elle arrache (certains de sa majorité n'ont pas voté pour sa réélection) grâce à un nouvel accord avec le SPD.

Mais cette nouvelle coalition, fragile, a largement entamé l'assise d'Angela Merkel qui n'est plus la "patronne" de l'Europe. Reste désormais à connaitre l'agenda politique, qui reste flou, preuve des difficultés de s'entendre dans cette coalition. Une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron qui comptait sur une chancelière forte pour mener à bien sa réforme sur l'Europe.

Plus d'informations à venir…