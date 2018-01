Allemagne : Angela Merkel et les sociaux-démocrates trouvent un accord pour former un gouvernement

Le "drama-feuilleton" d'outre-Rhin est peut-être en train de vivre ses derniers instants. Après plus de 24 heures de négociations à huis clos, la chancelière conservatrice Angela Merkel, le social-démocrate Martin Schulz et les conservateurs bavarois de la CSU sont parvenus ce matin à un accord de principe en vue de former un nouveau gouvernement de coalition en Allemagne.

D'après Le Monde, l'accord de 28 pages semblerait plutôt en faveur des conservateurs.

Très stricte limitation du regroupement familial, plafonnement du nombre de demandeurs d’asile, pas d'augmentation de la fiscalité sur les plus hauts revenus : le SPD a en effet fait de nombreuses concessions. En contrepartie, le parti socialiste allemand aurait "obtenu des garanties dans le domaine social, notamment sur le maintien du niveau des retraites, ainsi qu’une avancée en matière d’éducation".

L'accord entre les responsables ne garantit pas que la "grande coalition" (CDU-SPD) soit renouvelée. Les équipes de négociateurs des deux camps doivent, à leur tour, accepter les termes du document de travail.