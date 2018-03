Allemagne : les adhérents du SPD approuvent l'accord de coalition avec Merkel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cet accort ne convainc pas tout le monde au sein du SPD, certains de ses membres ayant demandé à ce qu'il retourne dans l'opposition, après une série d'échecs électoraux. En 2013, le vote de la seconde coalition avait d'ailleurs remporté 10 points de plus. Signe de la défiance réciproque entre SPD et CDU/CSU, les premiers ont négocié une clause de sortie de leur alliance au bout de deux ans.

"J’ai informé le président (Frank-Walter Steinmeier, leader du SPD) et la chancelière de ce résultat", a annoncé le chef par intérim du SPD, Olaf Scholz, lors d'une conférence de presse.. "Nous avons maintenant une certitude : le SPD va rejoindre le prochain gouvernement allemand", a-t-il dit. Angela Merkel a salué des "résultats clairs" et s'est dite impatiente "de travailler de nouveau avec [les socio-démocrates] pour le bien du pays".

Sortie de crise en Allemagne, après cinq mois sans majorité au Bundestag. Les 463.000 membres du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) étaient amenés à se prononcer sur l’accord de gouvernement conclu entre la formation et les conservateurs de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), de la chancelière Angela Merkel, en vue d'une troisième große Koalition» (grande coalition), après celles 2005-2009 et de 2013-2017. La direction du SPD a annoncé ce dimanche que le oui l’a emporté avec 66,02 % des suffrages exprimés.

