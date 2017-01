Alimentation : l'agence sanitaire recommande aux Français de manger moins de charcuterie

L’Agence nationale sécurité sanitaire a publié mardi 24 janvier un avis sur la consommation alimentaire des Français, dans lequel elle recommande de réduire la consommation de viande, et notamment de charcuterie.

L'Anses préconise tout d'abord d'apporter des "évolutions fortes" aux huit repères de consommation alimentaire, nés en 2002 (au moins cinq fruits et légumes par jour, trois produits laitiers quotidiens, des féculents à chaque repas, des protéines animales une à deux fois par jour, limiter les matières grasses, les produits sucrés et le sel, et boire de l'eau à volonté).

Grâce à un algorithme, l'agence a identifié quel régime alimentaire permettrait de combler les besoins nutritionnels de 97,5% de la population adulte, tout en sensibilisant celle-ci sur le risque de maladies chroniques et en limitant l'exposition aux contaminants alimentaires.

L'agence recommande de ne pas consommer plus de 500 g par semaine hors volaille (soit environ 5 portions), du poisson "deux fois par semaine" et la "nécessité de réduire considérablement" notre consommation de charcuterie, à 25 g au maximum chaque jour.

