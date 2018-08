Ali Khamenei: "il n’y aura pas de guerre, ni de négociations avec Etats-Unis"

L’Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, a tenu à clarifier l’attitude de l’Iran vis à vis des Etats-Unis, aujourd’hui, sur Twitter. Alors que le président iranien, Hassan Rohani avait, il y a peu, répondu aux menaces de Donald Trump en ces termes : "L'Amérique devrait savoir que la paix avec l'Iran est la mère de toutes les paix et que la guerre avec l'Iran est la mère de toutes les guerres", Khameni a tenu à mettre les points sur les I.

D’après l’Ayatollah, entre l’Iran et les Etats-Unis “il n’y aura pas de guerre, ni de négociations”.

Alors que le président américain avait déclaré, il y a peu, être prêt à ré-ouvrir la table des négociations avec l’Iran ; le régime iranien, lui, refuse d’entendre parler d’un nouvel accord jugeant que Washington, qui s'est retirée de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, n’était plus digne de confiance.

Recently, U.S. officials have been talking blatantly about us. Beside sanctions, they are talking about war and negotiations. In this regard, let me say a few words to the people: THERE WILL BE NO WAR, NOR WILL WE NEGOTIATE WITH THE U.S..

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) 13 août 2018