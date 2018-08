Ali, 21 ans, condamné à la crucifixion par la justice saoudienne pour avoir manifesté

On ne critique pas impunément le régime des Saoud. Ali Mohammed al-Nimr en sait quelque chose : ce jeune chiite de 21 ans a vu tous ses recours à la cour criminelle d'Arabie Saoudite rejetés. Il sera donc décapité et crucifié, laissant son corps exposé publiquement jusqu'à que la chair pourisse.

On l'accuse de terrorisme pour avoir participé à une manifestation lors de laquelle il aurait envoyé des cocktails molotov sur les policiers. Des aveux auraient été d'ailleurs obtenus, même si les défenseurs du jeune Ali affirment qu'ils l'ont été sous la torture.

Amnesty International parle de procès à charge.

Les peines disproportionnées et radicales prononcées contre ce jeune saoudien s'explique probablement par son lien de parenté avec son oncle le cheikh al-Nimr, opposant au régime lui aussi condamné à mort et en exil. Des experts de l'ONU doivent se rendre en Arabie Saoudite pour plaider la cause du jeune homme.