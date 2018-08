Alexis Kohler se voit à nouveau accusé de conflit d'intérêts

Le vent tourne pour Aliexis Kohler. En mai dernier, il se voyait accusé par Mediapart de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le site d'information revient avec de nouvelles révélations.

Dès 2010, Kohler siège au conseil d'administration de STX France.

Jusque là, rien de suspect. Sauf que cette société chargée de la construction navale à Saint-Nazaire a pour client principal le groupe de croisières MSC. Et ? MSC est un groupe fondé et géré par des cousins de sa mère. Dès ces révélations, le PNF ouvre une enquête pour «vérifier si les règles relatives à la mise en disponibilité des agents publics» avaient bien été respectées.

Quelques années plus tard, le très proche d'Emmanuel Macron tente de travailler pour ce même groupe. La première fois c'est non, il tente à nouveau : et en 2016 le voîlà directeur financier de la filiale croisière. Le problème ? Il avait toujours prétendu s'être tenu à l'écart des dossiers de l'entreprise. Or, Mediapart aujourd'hui affirme le contraire.

Et le conflit d'intérêt dans tout ça ? Entre 2010 et 2012, Kohler est représentant de l'Agence des participations de l'Etat et siège au conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre (GPMH). Or, il prend position à deux reprises durant des réunionns et vote en faveur de contrats entre le GPMH et... MSC. Pour quelqu'un qui affirmait s'être tenu à l'écart des dossiers... c'est raté.