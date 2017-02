Alexis Corbière: "Un socialiste, je ne le crois plus sur parole"

C'était mal parti. Et ça s'est mal fini… Après quelques timides rapprochement, le Front de gauche et le parti socialiste ont mis un terme à une tentative d'union presqu'impossible. Ce lundi matin, sur RMC et BFMTV, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, n'a d'ailleurs pas été tendre envers le parti rival. "C'est la culture PS: 'rassemblons-nous', ça fait sympa au début mais derrière moi évidemment. Quand un socialiste parle d'unité, ça veut dire 'derrière moi'. Dès que vous n'êtes pas d'accord, vous avez un gros ego" lâche-t-il.

"Benoît Hamon a été ministre d'un gouvernement qui a fait beaucoup de mal à la France" poursuit-il, soulignant que le candidat PS était "sous influence solférinienne (…) Un socialiste aujourd'hui je ne le crois plus sur parole, il me faut des garanties." Cette fois, les mots sont suffisamment clairs pour enterrer une quelconque alliance.