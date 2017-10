Alexis Corbière répond à la polémique sur son HLM : "Mais je suis exemplaire bon sang !"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon ce proche de Jean-Luc Mélenchon, une chasse est menée : "Ce n’est pas moi qui suis visé, c'est La France insoumise, pour nous salir et j'en assez. Je le dis parce que je suis un homme d'honneur". Quant à la polémique sur son logement, il affirme qu’il "arrête d'en parler". "Je ne nourrirai pas cette affaire. C'est réglé, point final, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. [...] J'arrête d'en parler, j'en ai ras-le-bol, je ne vais pas nourrir la bête médiatique pendant des heures".

"Je l'ai dit au journaliste qui a lancé cette polémique mais ça ne l'intéressait pas et ce qui l'intéressait, c'était de lancer une attaque assez blessante contre moi". "Moi je n'ai pas de fortune. Je n'en ai pas, et je n'accepte pas que des gens salissent mon honneur comme ils l'ont fait. Parce qu'un journaliste à qui j'ai dit cette situation, ne veut pas le raconter...", a fustigé Alexis Corbière.

En colère, il a lâché qu’il était "exemplaire". "Mais je suis exemplaire bon sang, David Pujadas !", a-t-il martelé, affirmant qu’il est en train de se "porter acquéreur" d’un appartement "à Bagnolet". "J'ai signé un compromis devant notaire, je suis en train de réunir de l'argent. [...] Depuis que je suis élu, je l'ai dit et répété partout, je souhaite aller habiter dans ma circonscription, j'ai passé l'été à chercher des lieux, j'en ai trouvé un, je suis en train de le faire", a annoncé l’Insoumis, avant de s’en prendre au journaliste de BuzzFeed.

Alexis Corbière en a marre de la polémique sur son HLM. Au début de la semaine, BuzzFeed a assuré qu’avec sa compagne, Raquel Garrido, le député continue de vivre dans un logement social du XIIème arrondissement, alors qu’il avait promis de le quitter. Selon le site, non seulement ce n'est toujours pas le cas, mais le couple a décidé de ne plus répondre aux courriers du bailleur social qui les enjoint de partir. Un huissier a même été envoyé pour résoudre ce problème. Invité de David Pujadas sur LCI jeudi 12 octobre au soir, Alexis Corbière est revenu sur le sujet.

