Ménage "très modeste" : Alexis Corbière et Raquel Garrido ont bénéficié d'aides aux travaux selon Le Canard Enchaîné

Après la séquence des perquisitions du siège du parti et suite à la vive réaction de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise est confrontée à une nouvelle "affaire". Alexis Corbière et Raquel Garrido ont bénéficié en 2018 d'une aide financière pour des travaux au titre de ménage "très modeste", selon des révélations du Canard Enchaîné. L'hebdomadaire précise néanmoins que cette démarche est tout à fait légale.

A la suite d'une demande effectuée le 15 mai, avec un devis de près de 20.000 euros de travaux de rénovation énergétique (menuiseries, radiateurs, chaudière) le député et la chroniqueuse de Thierry Ardisson ont reçu un peu plus de 12.000 euros de remboursements de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), selon le Canard Enchaîné.

Alexis Corbière et Raquel Garrido ont envoyé leur déclaration de revenus de 2016 en l’absence, à ce stade de l’année, d’une communication du fisc sur leurs revenus de 2017.

Ces derniers avaient alors nettement augmenté en raison de l’indemnité parlementaire du député et du salaire de chroniqueuse sur C8 de Raquel Garrido. Selon l’hebdomadaire satirique, le couple a profité "d’une faille du dispositif" en jouant "sur le calendrier fiscal".

Alexis Corbière a dénoncé cet article "infamant". Il réprouve "absolument le procédé du Canard qui consiste à jeter le discrédit sur un citoyen, une famille, qui respectent la loi. (...) Je ne suis pas responsable ni du nom de ces catégories, ni des plafonds retenus. (…) Je n’ai fait que respecter les règles qui régissent ce dispositif".

Alexis Corbière a précisé que les revenus de son foyer en 2016 étaient de 37 451 euros, soit considérés comme "très modestes" pour un couple avec trois enfants.

Le @canardenchaine est ds une spirale profondément malsaine. Le 11/02/18 il y a eu chez moi un grave incendie. Barbara est restée coincée à l’étage par le feu dans la cage d’escalier. On aurait prémédité cela de façon « dégourdie » pour toucher une subvention ? Je suis dégoûtée. https://t.co/Mhbj23xKDo

Mon communiqué de presse en réponse à l’article infamant du @canardenchaine . J’ai respecté la loi. Je n’ai bénéficié d’aucun avantage ni privilège. Je reprouve absolument le procédé du Canard qui consiste à jeter le discrédit sur un citoyen, et une famille, qui respectent la loi. pic.twitter.com/rqgI6fwDY7

Si tout est parfaitement légal, et qu'@alexiscorbiere à simplement fourni les documents fiscaux demandés, où est le problème? Avec ce genre d'article je comprends qu'il devienne parano et parle d'acharnement.https://t.co/Jq5zDBkUfn via @Le_Scan

— AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) 31 octobre 2018