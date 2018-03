Alexis Corbière : "On a le droit de critiquer la presse"

Alexis Corbière (RMC) : "On a le droit de critiquer la presse, on a le droit d'être en colère" juge le député à propos des critiques émises par Jean-Luc Mélenchon.

Benoît Hamon (Europe 1) : "Une politique ambitieuse en matière de chemin de fer, c'est une politique qui accepte le principe selon lequel le service public n'a pas à être excédentaire, profitable, bénéfique partout", a -t-il estimé. "On ne gère pas un Etat comme on gère une entreprise du CAC 40, pour une raison assez simple : il y a des missions qui incombent à l'Etat qui sont d'assurer l'égalité entre les citoyens (…) on demande à la SNCF d'être rentable, notamment sur les lignes où la compétition sera la plus féroce, et surtout de ne pas alourdir ses résultats en exploitant des lignes non-rentables."

Valérie Pécresse (France Inter) : "Les coups de force, c'est le contresens de l'histoire.

Il faut un scénario progressif de piétonisation pendant deux ou trois ans" juge la présidente de l'Ile-de-France, à propos de l'arrêté pris par Anne Hidalgo. "Mon scénario permet de réaliser le projet de la maire de Paris, sans que ce soit une souffrance pour des centaines de milliers de personnes."

Jean-Michel Blanquer (France Inter) : "200 à 300 classes rurales seront fermées à la rentrée prochaine" mais "nous créerons 3800 postes à la rentrée prochaine : il faut faire une différence entre fermeture de classes et fermeture d'école : il n'y a rien d'anormal dans ce qui se passe."