Alexis Corbière et Raquel Garrido quittent (enfin) leur HLM

Le 12 octobre dernier, Alexis Corbière a réagi sur la polémique sur son HLM. Epinglé par BuzzFeed - qui assurait qu’avec sa compagne, Raquel Garrido, le député continue de vivre dans un logement social du XIIème arrondissement de Paris et ne répond pas aux courriers du bailleur social qui les enjoint de partir - il avait annoncé qu'il était en train d'acquérir un bien immobilier dans sa circonscription de Seine-Saint-Denis et plus précisément à Bagnolet.

S'il y a deux semaines, personne ne connaissait la date de son déménagement, même pas Alexis Corbière, aujourd'hui, elle est belle et bien connue. Ce mardi 24 octobre, BFMTV affirme en effet que les Insoumis quitteront leurs 80m² le 13 décembre prochain.

L'office HLM aurait reçu un courrier donnant congé du logement.