Alexis Corbière et Raquel Garrido logent toujours dans le HLM (qu'ils étaient censés quitter)

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dans la Métropole lilloise, la traque des logements et des propriétaires fantômes

Les Inrocks mettent Bertrand Cantat en Une et s'offrent une polémique

En savoir plus

Selon le site, non seulement ce n'est toujours pas le cas, mais le couple a décidé de ne plus répondre aux courriers du bailleur social qui les enjoint de partir. "C'est du jamais vu. Envoyer un huissier, nous n'avions jamais fait cela auparavant avec des élus" affirme même une source auprès de BuzzFeed. "Il faudrait peut-être que je trouve un logement d'abord. Depuis des mois, mon honneur est sali, j'ai dit à la presse que j'allais quitter ce logement. Je vais le faire. Je suis en train de chercher un logement, mais avec une famille de trois enfants, ça ne se fait pas en claquant des doigts" s'est défendu Alexis Corbière.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres