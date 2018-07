Alexandre Benalla : Yaël Braun-Pivet, la corapporteure de la commission d'enquête porte plainte pour menaces

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Canal + a perdu près de 200 000 abonnés en France en un an

En savoir plus

Depuis le début des travaux conduits par la @AN_ComLois , je suis destinataire de dizaines de messages de menaces et d’injures à caractère sexiste et antisémite. Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C’est pourquoi j’ai déposé plainte aujourd’hui. pic.twitter.com/QfQeddZ47J

Des députés de l'opposition ont accusé Yaël Braun-Pivet de ménager l'Elysée, Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Alexis Corbière (la France Insoumise) a notamment qualifié Yaël Braun-Pivet de "Benalla de l'Assemblée nationale".

Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C'est pourquoi j'ai porté plainte pour injures et menaces aujourd'hui auprès du commissariat du 7ème arrondissement de Paris".

"Depuis plusieurs jours (...) je suis destinataire d'injures, de messages abjects à caractère sexiste et antisémite, ainsi que de menaces à mon encontre et à celle de ma famille.

La corapporteure LREM de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a dévoilé ce lundi 30 juillet avoir déposé plainte pour injures et menaces. Elle serait principalement ciblée par des messages sur les réseaux sociaux et sur Twitter.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres