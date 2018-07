Trois policiers suspendus pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Poutine et Trump ont discuté de propositions "concrètes" pour l'est de l'Ukraine

F1: Ricciardo le plus rapide aux essais libres 1 du GP d'Allemagne

Poutine et Trump ont discuté de propositions "concrètes" pour l'est de l'Ukraine

Finale France-Croatie : des pics d'énergie sismique après chaque but

Belgique La phase d'avertissement du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" réactivée

13h29 Athlétisme et dopage: Kiprop, Jebet et Ukhov dans une liste de 109 athlètes suspendus (AIU) AFP

En savoir plus

Ce collaborateur d'Emmanuel Macron, sur les questions de sécurité, portait un brassard de la police et un casque au moment des faits, alors qu'il était simplement détaché en observateur. Une seconde vidéo a été publiée ce vendredi. Alexandre Benalla s'en prend à une jeune femme dans ce nouvel extrait.

Les trois policiers occupent les fonctions de contrôleur général, commissaire et commandant.

L'"affaire" Benalla continue de provoquer de nombreux rebondissements. Alors que l'Elysée a engagé une procédure de licenciement et que ce proche collaborateur (sur les questions de sécurité) a été placé en garde à vue ce vendredi matin, trois policiers ont été suspendus à titre conservatoire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres