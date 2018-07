Alexandre Benalla a tenté (ce vendredi) de récupérer une voiture de l'Élysée à la fourrière

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon les informations de l'hebdomadaire Le Point, Alexandre Benalla s'est finalement présenté ce vendredi à la fourrière de Paris pour tenter de récupérer son ancienne voiture de fonction, bien qu'il soit censé être mis à pied et en cours de licenciement.

Non, ce n'est pas un sketch : le vendredi 20 juillet, lorsque Alexandre Benalla a été convoqué au siège de la police judiciaire, près du nouveau tribunal de grande instance de Paris dans le quartier des Batignolle, il s'est garé un peu n'importe comment. Résultat, alors que l'homme était placé en garde à vue, sa voiture, équipée de ses gyrophares, était quant à elle placée à la fourière.

