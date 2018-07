Le Sénat pourrait auditionner Alexandre Benalla à la rentrée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Coupe du monde 2018 : une entreprise chinoise perd plus de 7 millions d'euros à cause des Bleus

13h54 L'Erythrée et la Somalie vont établir des relations diplomatiques AFP

L'EI enlève une trentaine de femmes et d'enfants en Syrie

En savoir plus

"Mais M. Benalla, à l'occasion d'une entretien dans un journal, a fait savoir son "envie" d'être auditionné par notre commission. Dès lors, dans le respect des principes que je viens de rappeler (...) Je m'entretiendrai de nouveau avec nos rapporteurs et nous aurons une discussion interne à la commission et puis nous verrons à la rentrée ce qu'il convient de faire."

Philippe Bas avait jusqu'à présent renoncé à l'audition de l'ancien chargé de mission de l'Elysée à cause du principe de séparation des pouvoirs. Les membres des commissions ne doivent pas en effet enquêter sur des faits qui font l'objet de poursuites judiciaires.

"Je dois me reposer, réfléchir.

Alors que la plupart des députés de l'opposition étaient mécontents du déroulement des auditions dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, Alexandre Benalla pourrait bel et bien être auditionné.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres